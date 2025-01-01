Deadly Tropics
Folge 6: Amnesie
51 Min.Ab 12
Im tropischen Garten von Balata wird die verkohlte Leiche des Botanikers Sébastien Kermel aufgefunden. Das verlassene Wohnhaus des Opfers gibt den Ermittlerinnen Mélissa und Gaëlle Rätsel auf. Überall finden sich Blutspuren und Lise, Kermels schwangere Frau, ist verschwunden. Als diese schließlich von der Polizei gefunden und medizinisch untersucht wird, kommt eine schreckliche Wahrheit ans Licht: Offenbar wurde die Frau über längere Zeit misshandelt.
