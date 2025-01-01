Deadly Tropics
Folge 8: Piraten an Bord
52 Min.Ab 12
Gaëlle feiert gerade ausgelassen auf einem Party-Boot, als sie plötzlich einen Schuss hört. Kurz darauf zündet jemand auf einem nahegelegenen Katamaran eine Leuchtrakete. Alarmiert eilt Gaëlle zu dem Schiff und findet dort einen Mann auf, der soeben durch eine Kugel in den Bauch getötet wurde. Es stellt sich heraus, dass das Opfer mit seiner Frau auf Karibik-Kreuzfahrt unterwegs war. Doch von dessen Frau fehlt auf dem Katamaran jede Spur ...
Alle Staffeln im Überblick