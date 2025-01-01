Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadly Tropics

Ein Sohn vergisst nie

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1
Ein Sohn vergisst nie

Deadly Tropics

Folge 1: Ein Sohn vergisst nie

52 Min.Ab 12

Gaëlle und Mélissa untersuchen den Tod einer Frau, deren Leiche im Swimmingpool eines Grand Hotels gefunden wurde. Die beiden Ermittlerinnen machen bald so einige verblüffende Erkenntnisse. Sie finden heraus, dass das Mordopfer vor vier Jahren seine Familie aufgegeben und sich in Martinique ein neues Leben unter einer anderen Identität aufgebaut hat. Und ihr Ex-Mann und Sohn haben sich nun in eben dem Hotel eingemietet, in dem sie getötet wurde.

Deadly Tropics
SAT.1 emotions
Deadly Tropics

Deadly Tropics

