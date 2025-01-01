Deadly Tropics
Folge 1: Ein Sohn vergisst nie
52 Min.Ab 12
Gaëlle und Mélissa untersuchen den Tod einer Frau, deren Leiche im Swimmingpool eines Grand Hotels gefunden wurde. Die beiden Ermittlerinnen machen bald so einige verblüffende Erkenntnisse. Sie finden heraus, dass das Mordopfer vor vier Jahren seine Familie aufgegeben und sich in Martinique ein neues Leben unter einer anderen Identität aufgebaut hat. Und ihr Ex-Mann und Sohn haben sich nun in eben dem Hotel eingemietet, in dem sie getötet wurde.
Alle Staffeln im Überblick