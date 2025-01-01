Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 3
Folge 3: Frauen an die Macht

51 Min.Ab 12

Elise Berthier ist die erste Rumfabrikantin auf Martinique und stolz auf das, was sie erreicht hat. Doch die männliche Konkurrenz macht ihr das Leben schwer. Als ihr Mann eines Tages bei einem Autounfall stirbt, der offenbar durch Manipulation verursacht wurde, wird sich Elise bewusst, auf welch gefährlichem Terrain sie sich bewegt. Können Mélissa und Gaëlle Elise beschützen und gleichzeitig den Mörder ihres Ehemannes schnappen?

