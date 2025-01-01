Deadly Tropics
Folge 4: Der Maulwurf
53 Min.Ab 12
Die Frauenärztin Johanna Eckert setzt sich für Schwangere ein, die ihr Kind abtreiben wollen. Dadurch gerät die Medizinerin zunehmend in die Kritik von Vereinen wie Pro-Life. Als Johanna eines Tages beim Rudern durch mysteriöse Umstände ums Leben kommt, fällt der Verdacht sofort auf die Abtreibungsgegner, die der Ärztin zuletzt keine ruhige Minute mehr gelassen haben. Ein neuer Fall für das Ermittler-Duo Mélissa und Gaëlle.
