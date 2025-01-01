Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6
Folge 6: Späte Rache

50 Min.Ab 16

Gaëlle wird auf schmerzhafte Art und Weise in ihre Anfangszeit als Polizistin zurückkatapultiert. Ein junger Mann geht auf dem Präsidium auf sie los und beschuldigt sie, für den Tod seiner Mutter verantwortlich zu sein. Mit deren Fall hatte Gaëlle vor zehn Jahren zu tun. Kurze Zeit später wird der Server der Polizeistation gehackt und es verschwinden zahlreiche Dateien. Zu allem Überfluss wird an dem gleichen Tag auch noch ein Mord gemeldet.

