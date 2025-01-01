Deadly Tropics
Folge 7: Die Frau seines Lebens
46 Min.Ab 12
Auf der Wache wird der Mord an der Modedesignerin Vivienne gemeldet. Doch als Mélissa und ihre Kollegen in dem Laden des vermeintlichen Opfers eintreffen, fehlt von diesem jede Spur. Am Tatort finden die Polizisten Fingerabdrücke des polizeibekannten Schlägers Raphaël. Die Durchsuchung der Wohnung des Opfers sorgt schließlich für eine große Überraschung: Es stellt sich heraus, dass Raphaël und Vivienne eine Person sind. Hat es das Team mit einem transphoben Mörder zu tun?
