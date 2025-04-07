Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadly Tropics

Die Wolfsgrube

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 4
Die Wolfsgrube

Deadly Tropics

Folge 4: Die Wolfsgrube

52 Min.Ab 12

Eugène Belliard wird in einer präparierten Falle - einer sogenannten Wolfsgrube - tot aufgefunden. Die Ermittlungen zeigen, dass das Opfer Angst vor einer nahenden Apokalypse hatte und deswegen einen Bunker errichtete, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Doch seine Sicherheitsvorkehrungen wurden immer mehr zu einer Besessenheit. Ob ihm das zum Verhängnis wurde? Am Ende führt eine unerwartete Wendung zur Aufklärung des Falls.

Deadly Tropics
SAT.1 emotions
Deadly Tropics

Deadly Tropics

