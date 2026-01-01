Deadly Tropics
Folge 5: Tod auf der Vernissage
51 Min.Ab 12
Eine bekannte Street-Art-Künstlerin wird just an dem Tag, an dem sie zum ersten Mal ihre Identität preisgibt, tot auf ihrer eigenen Vernissage aufgefunden. Hämatome an ihren Armen deuten auf eine Auseinandersetzung hin, die kurz vorher stattgefunden haben muss. Befindet sich ihr Mörder unter den rund 50 Gästen? Bei ihren Recherchen finden Mélissa und Gaëlle heraus, dass das Opfer ein dunkles Geheimnis hatte, das nur durch ihre Werke ans Licht kommen kann.
