Deadly Tropics
Folge 7: Flucht vor der Vergangenheit
53 Min.Ab 12
Nach Jahren der Funkstille versuchen sich Phil und seine Schwester Mathilde langsam wieder anzunähern. Doch die Idylle wird gestört, als die beiden am Strand ins Visier eines skrupellosen Schützen geraten. Obwohl es ihnen gelingt, den Kugeln zu entkommen, ist ihnen der Angreifer dicht auf den Fersen. Als Mélissa und Gaëlle die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf Mathildes geheimnisvolle Vergangenheit und erkennen sofort den Ernst der Lage ...
Alle Staffeln im Überblick