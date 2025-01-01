Deep Down - Die Vergrabenen
1 Staffel
Deep Down - Die Vergrabenen
100 Stunden lebendig begraben: Knossi und Sascha Huber wagen ein besonderes Reality-Experiment. Gemeinsam mit Fibii, Willi Whey, Lewinray und Ronny Berger steigen sie hinab in enge Holzboxen - begraben unter der Erde. Die Teilnehmer sind allein mit ihren Gedanken, ohne Nahrung, ohne Ablenkung. Lediglich eine Ration Wasser und ein einziger selbstgewählter Gegenstand begleiten sie. Wer hält der absoluten Isolation stand? Und wer zerbricht unter der Last seiner eigenen Gedanken?