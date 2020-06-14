Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 14: Best of
46 Min.Folge vom 14.06.2020Ab 6
Großes Wiedersehen bei André Vogt und seinen Schützlingen: Ein Jahr ist vergangen, seit der Hundetrainer den Welpen die wichtigsten Kommandos und Benimmregeln beigebracht hat. Doch wie haben sich die Vierbeiner seitdem entwickelt? André stellt den Fellnasen knifflige Aufgaben und testet deren Grundkenntnisse.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick