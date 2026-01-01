Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Schatzsuche mit Hindernissen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 13
Folge 13: Schatzsuche mit Hindernissen

48 Min.Ab 12

Jolene Hylands Mann sitzt im Gefängnis. Als sie den Schwerkranken besucht, erzählt er ihr von einem Schatz. Natürlich will Jolene die Kostbarkeiten finden und engagiert Rockford, der sie bei der Suche unterstützen soll. Allerdings gestaltet sich die Unternehmung schwierig, da andere über wichtige Informationen zum Versteck verfügen und sich wenig kooperativ zeigen.

