Schatzsuche mit Hindernissen
Detektiv Rockford
Folge 13: Schatzsuche mit Hindernissen
48 Min.Ab 12
Jolene Hylands Mann sitzt im Gefängnis. Als sie den Schwerkranken besucht, erzählt er ihr von einem Schatz. Natürlich will Jolene die Kostbarkeiten finden und engagiert Rockford, der sie bei der Suche unterstützen soll. Allerdings gestaltet sich die Unternehmung schwierig, da andere über wichtige Informationen zum Versteck verfügen und sich wenig kooperativ zeigen.
