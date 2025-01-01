Detektiv Rockford
Folge 7: Zu viele Köche
43 Min.Ab 12
Die jährliche Wahl zum erfolgreichsten Schnüffler steht an. Dieser wird von der Vereinigung der Privatdetektive benannt und nicht nur Rockford, sondern auch sein größter Konkurrent Lance White sind für diesen Titel nominiert. Dann allerdings wird der Gastredner bei der Feierlichkeit tot auf der Toilette gefunden. Für die beiden Detektive wird es interessant, denn an diesem Fall müssen sie als Team zusammenarbeiten ...
