Die Allerjutsten
Die Bucketlist ist prall gefüllt: Mehrere befreundete Streamer, darunter Amar, inscope21 und Marc Eggers, stellen sich persönlichen Challenges an besonderen Orten.
Die gemeinsame Abenteuerreise von sieben bekannte deutsche Content Creators startet auf Joyn: Bei spannenden Challenges stellen “die Allerjutsten” ihr Können unter Beweis. Mit einer prall gefüllten Bucket List erleben Amar, inscope21, Marc Eggers, Rewinside, Ron Bielecki, unsympathischTV und Tim Gabel unvergessliche Momente. Wie gut wird die Gruppe etwa ein Sternerestaurant auf Ibiza leiten und ist die schärfste Chilischote der Welt wirklich so unerträglich wie sie sich anhört?
Die erste Staffel der neuen Reality-TV-Serie Die Allerjutsten seht ihr exklusiv auf Joyn.
Spannende Challenges und brennende Mutproben
Ein Ziel der Content-Creator-Reise für die Allerjutsten ist die drittgrößte Insel der Balearen, nämlich Ibiza. Dort wartet auf die Gruppe ein Sternerestaurant als Herausforderung, welche die sieben Freunde in verschiedene Rollen schlüpfen lässt. In der beratenden Funktion als Sommelier ist ausreichend Fachwissen der unterschiedlichsten Weinsorten von Vorteil. Als Koch sollte den Gästen nicht nur leckeres, sondern auch gut angerichtetes Essen kredenzt werden, schließlich isst das Auge bekanntlich mit. Ob das Gericht überhaupt den Weg bis zum Gast überlebt, zeigt sich, wenn die Social-Media-Stars als Kellner unterwegs sind.
Vom Wein und Gourmet Essen bis hin zu kalter Milch und trockenem Toast als mögliche Hilfsmittel in einer äußerst brennenden Challenge: Denn auf ihrer Reise stellen sich die Allerjutsten und vor allem ihre Geschmacksknospen dem Duell mit der Carolina Reaper - der schärfsten Chili Schote der Welt.
Wilde Action und durchzechte Partynächte
Natürlich darf auf der spanischen Insel, die für türkisfarbenes Wasser und einer ausgezeichnet lebendigen Klubszene bekannt ist, auch der Spaß für die party-begeisterte Gruppe nicht zu kurz kommen. Neben Attraktionen wie Parasailing mischen die Allerjutsten auch das Luxus-Party-Leben auf und sorgen so für reichlich Show-Entertainment.
Ein Teil der Gruppe sein? Kein Problem. Getreu des Mottos "mittendrin statt nur dabei" könnt ihr die nervenaufreibenden Mutproben und extravaganten Erlebnisse in den Folgen auf Joyn hautnah miterleben. Die Serie wird von den Content Creatorn, die zusammen insgesamt über elf Millionen Abonnenten auf YouTube haben, im bekannten Vlog-Stil gedreht.
Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge der insgesamt sechs Episoden der ersten Staffel von Die Allerjutsten zuerst auf Joyn. Von August bis in den September 2023 sorgt die Reality-TV-Show am letzten Tag des Wochenendes also für reichlich Party-Stimmung.