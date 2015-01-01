Die Apokalypse der Neandertaler
300.000 Jahre lang beherrschte der Neandertaler Europa. Doch dann verschwand er urplötzlich und auf rätselhafte Weise. Sein Aussterben ist eines der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte. Weltweit versuchen Forscher fieberhaft, das bisher unlösbare Rätsel zu knacken. Wieso ist der Neandertaler ausgestorben? Hat eine verheerende Naturkatastrophe die gesamte Spezies ausgelöscht? Welche Rolle hat der Homo sapiens gespielt? Und wie viel Neandertaler steckt auch heute noch in uns Menschen? In verblüffenden Experimenten ergründet der Film die Ursachen für das Verschwinden der Neandertaler. Mit modernster Technik vergleichen Wissenschaftler die Fähigkeiten von Neandertaler und Homo sapiens. War der Homo sapiens dem Neandertaler überlegen und somit schuld an seinem Aussterben? Ein spannender Versuch in der Klimakammer stellt die beiden Spezies auf die Probe. Wer hält den eisigen Temperaturen besser stand: Mensch oder Neandertaler? Bei einem Schusstest vergleichen Ballistiker die Waffen der Frühmenschen. Wer von beiden hatte die bessere Jagdtechnik?