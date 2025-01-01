Die Bundesstreamerspiele
Die Bundesjugendspiele kennt man, nun versammelt sich die Creator-Elite zur Streaming-Version! Mit dabei u.a. Trymacs, Sidney und Dilara.
"Auf die Plätze, fertig, los!" Streaming-Star Trymacs lässt nostalgische Erinnerungen aus der Schulzeit wieder aufleben und lädt bekannte Content Creator*innen zu den Bundesstreamerspielen ein. Der spannende Leichtathletik-Wettkampf mit fünf verschiedenen Disziplinen ist am 08. Oktober 2023 um 16 Uhr live und kostenlos auf Joyn zu sehen.
Zurück in den Sportunterricht
In diesem Herbst wird es wieder sportlich auf Joyn. Die ersten Bundesstreamerspiele aus Berlin lassen 24 Content Creator*innen zurück in die Vergangenheit, genauer genommen in den Sportunterricht reisen. Angelehnt an den Bundesjugendspielen aus der Schulzeit, als das Klassenzimmer einen Tag lang der Sportplatz war, müssen sich nun die Teilnehmer*innen in fünf Leichtathletik-Disziplinen beweisen.
Dabei sind sie allerdings nicht auf sich allein gestellt, denn es gibt einen Unterschied zur bekannten Sportveranstaltung: Angetreten wird in vier Teams mit jeweils sechs Spieler*innen, die in den wahren Wettkampf-Klassikern Sprint, Hochsprung, Weitsprung und Kugelstoßen versuchen werden, die beste Platzierung und damit so viele Punkte wie möglich zu erreichen.
Die beiden besten Teams treten in einem alles entscheidenden Staffellauf um den Sieg der ersten Bundesstreamerspiele gegeneinander an.
Die Kapitäne
Die vier Mannschaftskapitäne stehen bereits fest: Trymacs, LetsHugo, Sidney und Dilara
werden versuchen ihr Team zum Sieg zu führen. Zu Beginn werden die vier, wie aus den alten Zeiten bekannt, ihre Teammitglieder der Reihe nach wählen.
Sportreporter Robby Hunke wird die Zuschauer*innen durch das Spektakel begleiten und bekommt dabei weitere prominente Unterstützung an seine Seite gestellt. Der erfahrene TV-Moderator Steven Gätjen, der bereits zahlreiche Shows wie Schlag den Raab, die Weihnachtsedition von The Masked Singer oder auch Joko & Klaas gegen ProSieben moderierte, wird auch bei diesem exklusiven Live-Event auf Joyn die Leitung übernehmen.
Seine Moderationspartnerin ist keine geringere als Alica Schmidt: Als erfolgreiche deutsche Leichtathletin gilt sie als wahre Expertin des Fachs und wird gut einschätzen können, wie sich die Streaming-Größen in den Disziplinen schlagen.
Dabei sein ist alles oder nur der Sieg zählt? Welche Content Creator*innen zeigen das Potenzial wahrer Olympioniken und welches Team kann sich am Ende bei den ersten Bundesstreamerspielen durchsetzen? Wenn du live dabei sein willst, dann schalte am 08. Oktober um 16 Uhr den kostenlosen Stream auf Joyn ein. Nach der Ausstrahlung kannst du alle Highlights und das gesamte Event in der Joyn-Mediathek nachschauen.