Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Frauen der Manson-Family: 50 Jahre danach

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 19.09.2024
Die Frauen der Manson-Family: 50 Jahre danach

Die Frauen der Manson-Family: 50 Jahre danachJetzt kostenlos streamen

Die Frauen der Manson-Family: 50 Jahre danach

Folge 1: Die Frauen der Manson-Family: 50 Jahre danach

79 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12

Los Angeles, August 1969: Die "Manson Family", eine Gruppe junger Männer und Frauen, zieht aus, um zu töten. Ihr Anführer Charles Manson, ein Meister der Manipulation. In dieser Dokumentation kommen seine weiblichen Anhänger zu Wort und berichten, wie Manson sie dazu brachte, ihm blind zu folgen und für ihn zu töten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Frauen der Manson-Family: 50 Jahre danach
SAT.1 GOLD

Die Frauen der Manson-Family: 50 Jahre danach

Alle 1 Staffeln und Folgen