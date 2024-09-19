Staffel 1Folge 1vom 19.09.2024
79 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12
Los Angeles, August 1969: Die "Manson Family", eine Gruppe junger Männer und Frauen, zieht aus, um zu töten. Ihr Anführer Charles Manson, ein Meister der Manipulation. In dieser Dokumentation kommen seine weiblichen Anhänger zu Wort und berichten, wie Manson sie dazu brachte, ihm blind zu folgen und für ihn zu töten.
