SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 16.10.2025
Folge 1: Auf der Suche

49 Min.Folge vom 16.10.2025

Nachdem Gregor Ehrenberg spurlos verschwunden ist, müssen Isa von Brede und Yasmin die Kanzlei allein weiterführen. Und während die Hobbydetektivin Gudrun ganz Hamburg nach Gregor durchkämmt, bahnen sich auch schon zwei neue Fälle an: Gerd Matuschek wird gewerbliche Prostitution vorgeworfen und er bittet Isa um Hilfe. Yasmin setzt sich für einen Obdachlosen ein, der von einem Supermarktleiter ungerecht behandelt wird.

