Die Kanzlei
Folge 10: Stolz und Vorurteil
49 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6
Isa leistet dem 18-jährigen Dogan Özil juristischen Beistand. Der junge Mann soll zwei Schüler mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Die Beweislast gegen Dogan ist erdrückend - und doch möchte Isa herausfinden, ob gegen ihn nicht zu Unrecht ermittelt wird. Gellert kümmert sich derweil um eine Thailänderin, die wegen der Trennung von ihrem Mann nun kurz vor der Abschiebung steht.
