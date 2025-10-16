Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 11vom 16.10.2025
Folge 11: Ein schwerer Verdacht

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Kommissar Hansen bittet die Kanzlei um Unterstützung. Er hat den Entführer Silvano Eminescu während eines Verhörs dazu bewegt, den Aufenthaltsort seines Opfers zu verraten. Eminescu droht dem Polizisten nun mit einer Klage und gibt an, von ihm mit Gewalt zu der Aussage gezwungen worden zu sein ...

