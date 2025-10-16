Ein schwerer VerdachtJetzt ohne Werbung streamen
Die Kanzlei
Folge 11: Ein schwerer Verdacht
48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Kommissar Hansen bittet die Kanzlei um Unterstützung. Er hat den Entführer Silvano Eminescu während eines Verhörs dazu bewegt, den Aufenthaltsort seines Opfers zu verraten. Eminescu droht dem Polizisten nun mit einer Klage und gibt an, von ihm mit Gewalt zu der Aussage gezwungen worden zu sein ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren