Die Kanzlei

Üble Tricks

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 13
vom 19.02.2026
Üble Tricks

Die Kanzlei

Folge 13: Üble Tricks

48 Min.
Folge vom 19.02.2026
Ab 6

Isa von Brede und ihr Kollege Markus Gellert übernehmen die Verteidigung von Paul Siemsen, der seinen Lebenspartner Roman getötet haben soll. Die Beweise sprechen größtenteils gegen ihren Mandanten. Paul hat Roman nach einem Beziehungsstreit mit einem Handtuchspender niedergeschlagen. An den Rest kann sich der Angeklagte jedoch nicht mehr erinnern ...

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

