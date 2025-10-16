Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 16.10.2025
Folge 3: Kleine Fluchten

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Der Anwalt Markus Gellert bittet Isa von Brede um Unterstützung in einem Fall. Dessen Mandantin Nora Becker steht unter Mordverdacht, will sich jedoch zu der angeblichen Tat nicht äußern. Nun soll Isa die Angeklagte im Gefängnis aufsuchen und Vertrauen zu ihr aufbauen. Yasmin und Gudrun kämpfen unterdessen für die Rechte einer alleinerziehenden Krankenschwester, die wegen eines Gemeindebeschlusses um ihre Existenz bangen muss.

SAT.1 emotions
