SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9vom 27.11.2025
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Gellert vertritt Paul Siemsen, der sich wegen Anbau von Marihuana vor Gericht verantworten muss. Auch schwere Körperverletzung wird dem Mann vorgeworfen, weil er seine Eingangstür unter Strom gesetzt und einen Schlüsseldienstmitarbeiter ins Krankenhaus gebracht hat. Gellert ist trotzdem zuversichtlich, für seinen Mandanten eine Strafmilderung erwirken zu können. Denn Siemsen scheint das Marihuana zu benötigen, um seine schweren Rückenschmerzen zu lindern ...

SAT.1 emotions
