Die Kanzlei

Mit harter Hand

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 2vom 27.11.2025
Mit harter Hand

Die Kanzlei

Folge 2: Mit harter Hand

49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Yasmin wird in der Kanzlei überraschend von der Polizei abgeführt. Sie soll Jens Berghoff ermordet haben - den Mann, der ihre Cousine Elif verprügelt hat. Jetzt müssen Markus und Isa sich auf Spurensuche begeben und nachweisen, dass Yasmin unschuldig ist. Auch die Schauspielerin Betty Hallweg bittet die Kanzlei um Hilfe. Die Darstellerin einer Daily Soap klagt darüber, dass ihr Regisseur sie abservieren will.

