Die Kanzlei

Kinderkram

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 3vom 27.11.2025
Kinderkram

Die Kanzlei

Folge 3: Kinderkram

49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Silke Brandner wird mit gerade mal 15 Jahren ungewollt Mutter. Auf Drängen ihrer Eltern gibt sie das Baby zur Adoption frei. Einige Jahre später bereut die junge Frau ihre Entscheidung und möchte nun Verantwortung für ihren Sohn Luke übernehmen. Deshalb bittet Silke Isa von Brede um Hilfe. Als Luke plötzlich spurlos verschwindet, wird Silke der Kindesentführung verdächtigt ...

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

