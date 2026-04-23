Die Kanzlei
Folge 4: Absturz
49 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6
Martina Gunderson will ihre Hausverwaltung verklagen. Grund ist ein sogenanntes Wohnungsbordell, welches eine Frau namens Beate "Bella" Gassner in dem Gebäude betreibt. Nach Angaben der Polizei verstößt das Etablissement in dem Wohnhaus nicht gegen das Gesetz. Gellert übernimmt den Fall und versucht, zwischen der Hausfrau und der Bordellbetreiberin zu vermitteln. Isa muss derweil Gudrun aus einer äußerst riskanten Situation retten.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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