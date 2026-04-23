Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Die Kanzlei

Absturz

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 4vom 23.04.2026
Joyn+
Absturz

AbsturzJetzt ohne Werbung streamen

Die Kanzlei

Folge 4: Absturz

49 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6

Martina Gunderson will ihre Hausverwaltung verklagen. Grund ist ein sogenanntes Wohnungsbordell, welches eine Frau namens Beate "Bella" Gassner in dem Gebäude betreibt. Nach Angaben der Polizei verstößt das Etablissement in dem Wohnhaus nicht gegen das Gesetz. Gellert übernimmt den Fall und versucht, zwischen der Hausfrau und der Bordellbetreiberin zu vermitteln. Isa muss derweil Gudrun aus einer äußerst riskanten Situation retten.

Alle Staffeln im Überblick

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

Alle 2 Staffeln und Folgen