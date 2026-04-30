Die Kanzlei
Folge 5: Fremde Federn
49 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Markus Gellert hat mit einem hitzigen Urheberrechtsstreit zu tun. Seine Mandantin Lara Binder bezichtigt den Popstar Ron Hemmings, ihr Lied "Hab dich nicht gefragt" gestohlen zu haben. Der Künstler streitet Laras Vorwürfe vehement ab und wirft ihr vor, ihn abzocken zu wollen. Isa von Brede kämpft unterdessen vor Gericht für einen Erzieher, dem Körperverletzung vorgeworfen wird.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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