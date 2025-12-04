Die Kanzlei
Folge 1: Schräglage
49 Min.Folge vom 04.12.2025
Die Anwälte haben mit einem kuriosen Fall zu tun: Ihr Mandant Gunther Ranowski möchte die Vaterschaft anfechten, weil seine Kinder seiner Meinung nach zu hässlich sind. Der Fotograf kann sich das nicht erklären. Schließlich ist die Mutter der Kinder, seine Ex-Frau, eine äußerst attraktive Person. Außerdem vertreten Isa und Markus eine Mutter, der nach einem Badeunfall ihres jungen Sohnes das Sorgerecht entzogen werden soll.
