49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Die Anwälte vertreten einen Hausmeister, der einen älteren Mieter umgebracht haben soll. Die Beweise gegen den Mandanten sind erdrückend: Ein Nachbar bezeugt vor Gericht, dass sich der Angeklagte lauthals mit dem Opfer gestritten haben soll. Und die drogenabhängige Tochter berichtet von häuslicher Gewalt gegen sie und ihre Mutter. Zwischendurch bereiten Isa und Markus ihre Hochzeit vor. Doch sind die beiden tatsächlich bereit zu heiraten?

