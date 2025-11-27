Die Kanzlei
Folge 12: Unauffindbar
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Die Kanzlei steht erneut in der Kritik. Diesmal lautet die Anklage gegen die Anwälte falsche Beratung und vorsätzlicher Parteiverrat. Hintergrund ist ein alter Fall Gellerts: Markus sollte die Gattin eines Reeders vertreten und verhindern, dass ihr Mann die Familienersparnisse verprasst. Leider ging das Ganze nach hinten los: Denn nun hat der Reeder das gesamte Vermögen in eine Stiftung investiert und sich aus dem Staub gemacht ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren