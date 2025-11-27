Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Kanzlei

Unauffindbar

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 12vom 27.11.2025
Joyn Plus
Unauffindbar

UnauffindbarJetzt ohne Werbung streamen

Die Kanzlei

Folge 12: Unauffindbar

49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Die Kanzlei steht erneut in der Kritik. Diesmal lautet die Anklage gegen die Anwälte falsche Beratung und vorsätzlicher Parteiverrat. Hintergrund ist ein alter Fall Gellerts: Markus sollte die Gattin eines Reeders vertreten und verhindern, dass ihr Mann die Familienersparnisse verprasst. Leider ging das Ganze nach hinten los: Denn nun hat der Reeder das gesamte Vermögen in eine Stiftung investiert und sich aus dem Staub gemacht ...

Alle Staffeln im Überblick

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

Alle 3 Staffeln und Folgen