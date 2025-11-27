Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kanzlei

Wieder vereint

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 13vom 27.11.2025
Wieder vereint

Die Kanzlei

Folge 13: Wieder vereint

50 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Isa und Markus kämpfen für den Fischverkäufer Harmsen. Tierschützer haben sich vor seinem Geschäft postiert und versperren Kunden den Eingang. Sie demonstrieren gegen die Hummer-Rezepte, die der Händler auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Harmsen steht kurz vor dem Existenz-Aus und ist auf die Unterstützung der Anwälte angewiesen. Außerdem vertritt die Kanzlei einen Mann, der seine Partnerin mit Pflanzen aus dem hauseigenen Garten vergiftet haben soll.

