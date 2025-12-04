Die Kanzlei
Folge 3: Feuer und Flamme
49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Ein Brand zerstört die Räumlichkeiten der Kanzlei und Isas darüber liegende Wohnung. Für Staatsanwältin Geldermann ist der Fall eindeutig: Isa und Markus haben das Feuer selbst gelegt, um angesichts ihrer hohen Schulden Geld von der Versicherung einzuheimsen. Die Anwälte müssen nun ihre Unschuld beweisen - und schnellstens einen vorübergehenden Standort für ihr Büro ausfindig machen.
