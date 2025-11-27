Die Kanzlei
Folge 7: Ohne Ausweg
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Isas neuester Mandant Dr. Wilhelmy ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll eine unheilbar kranke Patientin auf deren Wunsch hin mit Medikamenten von ihren Qualen erlöst haben. Die Tochter der Verstorbenen zweifelt allerdings an den Angaben des Arztes. Da keine Patientenverfügung existiert, sieht die Lage für den Medizinier nicht gut aus ...
