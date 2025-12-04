Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 9vom 04.12.2025
Folge 9: Ausgeliefert

48 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Gudrun soll sich im Auftrag der Kanzlei erneut als Hobbydetektivin beweisen und eine junge Frau aufspüren. Leider bemerkt sie zu spät, dass sie mit ihren Recherchen einer Bande von russischen Zuhältern in die Hände spielt. Gellert nimmt unterdessen all seinen Mut zusammen und macht Isa überraschend einen Heiratsantrag.

