Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
In den USA zählt Dr. Jan Garavaglia zu den renommiertesten Pathologinnen. In "Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin" gibt sie einen Einblick in ihre Arbeit und erklärt, wie sie zusammen mit ihrem Team bei der Lösung komplizierter Mordfälle hilft und medizinische Absonderlichkeiten aufklärt. Dr. G schildert auch für Laien verständlich wissenschaftliche Zusammenhänge und nimmt die Zuschauer mit in die spannende Welt der Rechtsmedizin.