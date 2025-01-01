Einstein
Folge 1: Ballistik
43 Min.Ab 12
Als im Schwimmbad ein Mann erschossen wird, schnappen sich Kommissarin Elena Lange und ihr Chef Tremmel den unkonventionellen Physikprofessor Felix Winterberg alias Einstein: Er muss ihnen bei den Ermittlungen helfen - sonst landet er selbst wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis. Der Mordfall ist knifflig, denn das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe getötet. Allerdings hat niemand eine Idee, wie. Winterberg hat den richtigen Riecher - und gerät selbst in die Schusslinie.
Alle Staffeln im Überblick