Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Einstein

Ballistik

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Ballistik

BallistikJetzt ohne Werbung streamen

Einstein

Folge 1: Ballistik

43 Min.Ab 12

Als im Schwimmbad ein Mann erschossen wird, schnappen sich Kommissarin Elena Lange und ihr Chef Tremmel den unkonventionellen Physikprofessor Felix Winterberg alias Einstein: Er muss ihnen bei den Ermittlungen helfen - sonst landet er selbst wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis. Der Mordfall ist knifflig, denn das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe getötet. Allerdings hat niemand eine Idee, wie. Winterberg hat den richtigen Riecher - und gerät selbst in die Schusslinie.

Alle Staffeln im Überblick

Einstein
SAT.1 emotions
Einstein

Einstein

Alle 2 Staffeln und Folgen