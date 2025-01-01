Einstein
Folge 3: Schwerkraft
43 Min.Ab 12
Da war nicht nur der Kampfhund, sondern auch der zugehörige Nazi platt: Ein Toter fiel aus großer Höhe auf das Tier. Allerdings ist unklar woher der Mann kam, denn ein Sprung vom nahegelegenen Hochhaus oder ein Fallschirm-Unfall scheiden aus. Jetzt ist Felix gefragt, und der weist mit einem ungewöhnlichen Experiment nach, dass der Tote aus einem Flugzeug geworfen wurde. Indizien an seiner Kleidung lassen vermuten, dass er in einen Bankraub verwickelt war.
