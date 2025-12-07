FBI: Most Wanted
Folge 6: Patentstreit
41 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Remy und sein Team ermitteln im Fall des getöteten Geschäftsmannes Mitchell, der offenbar entführt und brutal ermordet wurde. Spuren füren die Agenten zu einem Mann namens Jake, der unter psychischen Problemen leidet. Als ein weiterer Mord geschieht, muss das FBI schnell handeln, denn der Täter scheint unberechenbar.
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren