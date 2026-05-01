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FBI: Most Wanted

Karma

Kabel EinsStaffel 4Folge 7vom 30.05.2026
Karma

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FBI: Most Wanted

Folge 7: Karma

42 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16

Remy und sein Team gehen einer Mordserie in einem Kloster nach. Als sich darüber hinaus noch andere Attentate ereignen, die weitere Menschenleben fordern, gehen die Agenten von ein und demselben Täter aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um weitere Morde zu verhindern. Doch dafür muss das FBI herausfinden, welcher gemeinsame Nenner die Opfer verbindet ...

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