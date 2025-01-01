Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles aus Liebe

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 19
Folge 19: Alles aus Liebe

47 Min. Ab 12

Für das Paar Gero Becker und Vanessa Wagner gibt es nur eine Sache, die wichtig ist - Erfolg. In ihrem durchgestylten Leben, das auf Gewinnmaximierung gepolt ist, gibt es keinen Platz für Kinder. Nachdem Vanessa die Pille nicht verträgt, soll sich Gero von Dr. Meier-Liszt sterilisieren lassen. Aber hinter dem scheinbar selbstbewussten Anlageberater verbirgt sich ein zutiefst verzweifelter Mensch, der selbst vor Vanessa ein Geheimnis verbirgt, das den Eingriff erschwert ...

