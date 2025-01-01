Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Zerreißprobe

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 22
Zerreißprobe

Für alle Fälle Stefanie

Folge 22: Zerreißprobe

47 Min. Ab 12

Um ihrem Mann Winfried aus einer finanziellen Misere zu helfen, arbeitet Angela heimlich als Prostituierte. Eines Abends wird sie jedoch von einem Freier misshandelt und ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Hier erfährt ihr Mann von ihrer Nebentätigkeit - für ihn bricht eine Welt zusammen. Als auch noch Angelas Zuhälter Carlo im Krankenhaus auftaucht, droht die Situation zu eskalieren ...

