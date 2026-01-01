Gefährliche Liebschaften
Folge 1: Liebe oder Krieg
57 Min.Ab 12
Paris, 1783: Camille und Valmont träumen davon, der Pariser Armut zu entfliehen und in die feine Gesellschaft aufzusteigen. Während Camille im Freudenhaus Schulden tilgt, sammelt Valmont kompromittierende Liebesbriefe reicher Damen, um an einen Adelstitel zu kommen. Doch was als große Liebe beginnt, wird schnell zum Spiel aus Lügen und Verrat. Als Valmont Camille im alles entscheidenden Moment versetzt, übernimmt sie die Kontrolle und kämpft sich selbst nach oben.
