Gefährliche Liebschaften
Folge 4: Sie kennen mich nicht
54 Min.Ab 16
Valmont ist auf Camilles Raffinesse angewiesen: Seine Stiefmutter, Ondine de Valmont, hat bewirkt, dass sein Vater ihn auf dem Sterbebett enterbte und ihm den Titel entzog. Gelingt es Camille, Ondines Vertrauen zu erschleichen? Gleichzeitig geht sie einem Rätsel nach: Wer verbirgt sich hinter dem Namen Ariadne, der wiederholt in den Aufzeichnungen der Madame de Merteuil auftaucht? In einem exklusiven Club stößt sie schließlich auf eine schockierende Wahrheit ...
