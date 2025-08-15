Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Liebschaften

Die Welt sollte uns beide fürchten

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5
Gefährliche Liebschaften

Folge 5: Die Welt sollte uns beide fürchten

57 Min.Ab 12

Camilles Auftauchen auf der Verlobungsfeier von Jean de Merteuil mit Prinzessin Emilie bleibt kein höflicher Besuch: Sie erpresst den Marquis mit seinem dunklen Geheimnis und zwingt ihn zu einem folgenschweren Pakt. Gleichzeitig spinnt sie Intrigen um Emilie und bringt so deren Mutter Christine gegen sich auf. Doch Camille kontert mit einem brisanten Brief von explosiver Tragweite und zwingt Christine, die Verlobung aufzulösen - ein Schachzug, den sie geschickt für sich nutzt.

