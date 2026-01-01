Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Liebschaften

Wir sind nicht ebenbürtig

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 6
Wir sind nicht ebenbürtig

Gefährliche Liebschaften

Folge 6: Wir sind nicht ebenbürtig

55 Min. Ab 16

Camille hofft, beim Maskenball endlich als Jeans Verlobte vorgestellt zu werden - doch dieser zögert und weist sie im ersten Moment von sich. Für sie wäre es der Schlüssel zur Macht, um sich an den Montrachets zu rächen. Als sie hört, dass Jacquelines Gemahl zum Leibarzt des Königs aufsteigt, plant sie den finalen Schlag. In einem Moment der Offenheit enthüllt sie Valmont ihr verborgenes Trauma - und gewinnt ihn als Verbündeten.

Gefährliche Liebschaften
SAT.1 emotions
Gefährliche Liebschaften

Gefährliche Liebschaften

