Guardian of the Spirit
1 StaffelAb 12
Als der junge Prinz Chagum in einen Fluss stürzt, rettet die Speerkämpferin Balsa ihm das Leben. Kurz darauf erfährt sie, dass der Sturz kein Unfall war - der Kaiser trachtet seinem Sohn nach dem Leben. Der Junge trägt das Ei eines Dämons in sich und soll damit Dürre über das Land bringen. Die Kaiserin bittet Balsa, ihren Sohn zu schützen. Die Speerträgerin flüchtet mit dem Jungen - doch ihre Abwesenheit bleibt nicht lange unbemerkt und eine Hetzjagd beginnt.