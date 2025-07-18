Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harvey Girls Forever!

Der Schatz der Harvey Street/Ein verrückter Waschbär-Tag

Der Schatz der Harvey Street/Ein verrückter Waschbär-Tag

Folge 4: Der Schatz der Harvey Street/Ein verrückter Waschbär-Tag

23 Min.Ab 6

Audrey, Lotta und Dot bilden das superstarke Mädchentrio, das auf der Harvey Street für Gerechtigkeit sorgt. Dort wo Kinder ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und sich jeder Tag wie Samstag auf drei Kugeln Eis anfühlt, hört der Spaß nie auf.

