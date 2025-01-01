Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End
1 StaffelAb 12
Der Hundecoach Jochen Bendel konzentriert sich diesmal auf die Begleitung von spannenden Vermittlungen aus dem Tierschutz. Der 53-Jährige ist von Anfang an dabei, wenn Hunde aus dem Tierheim oder der Pflegstelle in ein neues Leben starten. Und er begleitet den herausfordernden Weg für Mensch und Tier in den ersten Wochen und Monaten.