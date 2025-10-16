Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Bilder des Todes

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 15vom 16.10.2025
Bilder des Todes

Folge 15: Bilder des Todes

Folge 15: Bilder des Todes

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Finn und Lars untersuchen den Mord an dem Sportstudenten Mark Endres. Der junge Mann wurde erstochen in der Trave gefunden. Verdächtig ist die Nachbarin des Opfers, mit der Mark offenbar eine Affäre hatte. Eine heiße Spur liefert deren autistischer Sohn Jonas, der über ein photographisches Gedächtnis verfügt. Auf seinem letzten Bild können die Kommissare den Tatort, die Trave erkennen. Doch von dem Jungen fehlt plötzlich jede Spur. Befindet er sich in der Gewalt des Täters?

